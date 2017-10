Deputado Paulo Rangel participou da audiência que debateu efeitos da privatização da Eletrobrás

O impacto que a privatização no setor elétrico trás para a vida dos trabalhadores e outras consequências da adoção da medida foi tema de uma audiência pública que ocorreu na segunda-feira (9) em Paulo Afonso. O evento realizado no plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira, anexo da Câmara Municipal de Paulo Afonso a partir das 9h, contou com a participação dos Sindicatos dos Eletricitários da Bahia e dos Urbanitários de Pernambuco, representantes de classe, movimentos sociais, dezenas de índios de várias etnias e a sociedade civil organizada.

Ao fazer uso da tribuna, o deputado estadual Paulo Rangel (PT) argumentou que a privatização traz impactos não apenas para o sistema elétrico, mas também em outros setores e espaços do país. “Com certeza vai colocar a tarifa de energia mais cara. E também é entregar os nossos rios, como Velho Chico. Esse é um crime contra os trabalhadores e contra um patrimônio do povo brasileiro”. “Essa é a nossa preocupação”, sentenciou Rangel.

Participaram dos debates o deputado Federal Luiz Caetano (PT), o ex-deputado federal Fernando Ferro, o Deputado Estadual por Pernambuco, Lucas Ramos (PSD), o ex-deputado federal Alcides Modesto Coelho, e o presidente da Federação Regional dos Urbanitários, Raimundo Lucena.

Por: Luiz Brito