Deputado Luiz Caetano diz NÃO a privatização da CHESF

O deputado federal Luiz Caetano(PT), na manhã de segunda-feira,9, participou, em Paulo Afonso, da audiência pública contra a privatização da CHESF.A audiência aconteceu na Câmara Municipal e foi proposta pelo vereador Bero do Jardim Bahia (PT). O evento mobilizou eletricitários, entidades e movimentos sociais contra o risco social da privatização das águas do Rio São Francisco. Ribeirinhos, povos indígenas, pescadores e pequenos e médios produtores da região seriam prejudicados. “Eu assumi, perante o público e os vereadores Bero e Zé Carlos, o compromisso de lutar no Congresso Nacional para que isso não aconteça.Todo o meu apoio ao povo do Nordeste na luta contra a privatização da Chesf – Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Privatizar a Chesf significa entregar as águas do velho chico à iniciativa privada, o que acabaria com a vida dos ribeirinhos, pescadores, indígenas e pequenos produtores”.

Também participaram da audiência o presidente da Federação Nordestina dos Trabalhadores Urbanitários, Raimundo Lucena, o diretor Urbanitário de Pernambuco e Secretário de Minas e Energia da FRUNE, Fernando Neves, o representante do conselho Administrativo da CHESF, Fernando Ferro, a presidente da CUT, Maria Cristina, o presidente da CNU, Paulo de Tasso, o deputado estadual Paulo Rangel (BA), o deputado Estadual Lucas Ramos (PE) e o ex-deputado Alcides Modesto.

