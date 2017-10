Cultura de Paz no dia do professor. ‘Jesus precisa de vocês para resgatar crianças e jovens’

A escola acaba vivendo o reflexo da violência nas ruas e nos lares; como esperar que um aluno cuja realidade é de violência possa ter um comportamento distinto do seu universo na sala de aula?

O projeto Cultura de Paz, da diocese de Paulo Afonso, em parceria com a Secretaria de Educação separou no sábado 14, para um dia de festa, cultura, arte e lazer, no Centro Diocesano de Glória-BA.

A diocese convidou o psicólogo Jackson Estrela (Salvador) que entre suas especialidades desenvolve trabalhos terapêutico e fotográfico para comandar uma palestra, pela manhã, e à tarde oficinas.

Ainda pela manhã, animados com a música de Paulinho (RCC), os professores foram acolhidos na capela com um momento de reflexão, com o secretário de educação, Prof. Silva, o pastor Denis e o bispo dom Guido Zendron.

Professor Silva, secretário de Educação de Paulo Afonso.

“Nós quisemos fazer uma homenagem para o professor, mas não apenas para refletir, se divertir também, por isso teremos oficinas de fotografia, relaxamentos, massagens, oficinas de beleza, danças e recreação”, explicou Zezé Andrade, uma das coordenadoras do Cultura de Paz.

Já o pastor Denis falou nos três pilares que sustentam a vida em sociedade, ‘família’, ‘religiosidade’ e ‘educação’. “Nós precisamos entender que o espírito hoje clama por Deus, as drogas chegam nos jovens porque eles acham que fumar um ‘baseado’ vai resolver o problema dele, mas só piora pois cria uma pessoa corrompida.”

Dom Guido fala aos professores.

“Às vezes quer na família ou na escola, os alunos estão lá, mas só fisicamente, o coração e a cabeça estão bem longe, e se não nos dermos conta disso, nunca vamos chegar ao coração deles. Nós precisamos voltar atrás e mudar, nos abaixar até o nível deles para que a educação aconteça”, comentou o bispo dom Guido, referindo-se às dificuldades que o professor encontra em despertar o interesse dos alunos.

“Se olharmos bem, Jesus já fez o milagre, nos deu a vida, mas Ele precisa de nós, de vocês professores para ajudarem essas crianças e jovens a se libertarem desse mentalidade individualista, destrutiva e vem aqui a grandeza do Cultura de Paz: ‘Eu não posso dizer Eu, sem antes dizer Tu e sem dizer Nós, que eu não posso crescer sem acolher o outro dentro de mim, e outro tão diferente”, finalizou dom Guido.

Pascom