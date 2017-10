CRM e Ronda Maria da Penha juntas na luta pelo fim da violência contra as mulheres

O Centro de Referência da Mulher Eudócia Antunes de Assis, em parceria com a Operação Ronda Maria da Penha, realizou no dia 20 de outubro, no Mercado Municipal, atividades educativas da Campanha “Outubro Rosa”.

A campanha “Respeita as Mina”, do Governo da Bahia também ganhou espaço nas ações realizadas por mulheres integrantes do CRM e da Polícia Militar. A proposta é buscar soluções para as demandas reais do estado, no que tange à violência contra as mulheres.

O Centro de Referência da Mulher Eudócia Antunes de Assis é um dos programas da Prefeitura de Paulo Afonso, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Fica localizado na Avenida Antonio Carlos Magalhães, S/N, Bairro BNH, telefone (75)-3281-1828. Sua equipe multidisciplinar trabalha com o objetivo de prevenir a violência contra a mulher.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 20-10-2017