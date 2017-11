CRAS Prainha realiza palestra sobre o Câncer de Mama

Dentro das atividades do Outubro Rosa, no dia 27 de outubro, o Centro de Referência de Assistência Social CRAS – Prainha, realizou uma palestra sobre o câncer de mama para os grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) idosos e de mulheres (PAIF). A palestra ministrada pela enfermeira Roberta da unidade de saúde do bairro orientou as mulheres sobre a importância do autoexame e da mamografia.

No final foi realizada uma aula de Zumba e foram distribuídos os laços e as bolas cor de rosa, símbolos da Prevenção Mundial Contra o Câncer de Mama.

O CRAS Prainha, programa integrante da Rede Socioassistencial da Prefeitura de Paulo Afonso, mantido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, é um espaço público destinado à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais às famílias e indivíduos.

Suas atividades visam ao desenvolvimento psicossocial e à melhoria da qualidade de vida, através de atendimento, visita domiciliar, grupos de convivências (SCFV) de crianças de 4 a 17 anos, grupos de idosos, defesa pessoal e os grupos do PAIF, de mulheres, gestantes, famílias e pessoa com deficiência, além de cursos e oficinas de geração de renda.

Localizado na Rua Herbert de Souza, 97- Fone 3281-3424, atende famílias residentes nos bairros Prainha, Perpétuo Socorro, Jardim Aeroporto, Boa Esperança, Clériston Andrade, além de 26 povoados. O horário de funcionamento é das 7h às 17h.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário

Publicado no dia: 30-10-2017