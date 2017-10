Sábado dia 7 de outubro de 2017, as 23h, no Salão Nobre do Clube Paulo Afonso – Baile da Primavera – com a Orquestra Só Emoções, o sucesso de Pernambuco. Vendas de mesas na secretaria do clube.

Final de semana no CPA, promete,

AGENDA:

Clube Paulo Afonso;

Sexta – dia 6 as 20h – Silvinho voz e violão

Sábado – dia 7 as 14h – pérgulas da piscinas – Nathyblue

Domingo – dia 8 as 13h – pérgulas da piscinas – Retrô