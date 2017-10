Confira os Resultados dos Jogos do Campeonato de Futsal dos Comerciários 2017

A 20ª Edição do Campeonato de Futsal dos Comerciários 2017 está sendo realizada na Quadra do Ginásio Esportivo Branchuzinho (CPA). As equipes participantes são: Hiper Braga, Suprave, EMBASA, Aliança Moto, G. Barbosa, Casa “O Ferrageiro”, Assaí Atacadista, Atacadão DM e Elu Construções.

Confira os Resultados dos Jogos:

1ª Rodada (04/10):

Hiper Braga 2X3 Super Suprave

Embasa 6X4 Aliança Motos

Barbosa 5X4 Casa “O Ferrageiro”

2ª Rodada (08/10):

Assaí Atacadista 4X2 Atacadão DM

Elu Construções 1X9 Casa “O Ferrageiro”

Hiper Braga 2X5 Embasa

3ª Rodada (15/10):

Aliança Motos 5X4 Super Suprave

Barbosa 4X2 Assaí Atacadista

Atacadão DM 5X12 Elu Construções

4ª Rodada (15/10):

Hiper Braga X Aliança Motos

Embasa X Super Suprave

Casa “O Ferrageiro” X Assaí Atacadista

Da Redação Paulo Afonso Esportes

Por Edilson Valério