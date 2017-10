Comissão do MST é recebida na Prefeitura

Uma comissão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) esteve reunida com o prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, na manhã de segunda-feira (16). O grupo apresentou ao prefeito as ações do movimento no município, destacando a importância da parceria e apoio da Prefeitura.

O Prefeito em exercício ouviu os representantes e se colocou à disposição para dialogar e contribuir com o MST dentro do cumprimento de seu papel institucional de apoiar as causas sociais, especialmente aos diversos coletivos organizados que atuam cidade.

No encontro, o movimento apresentou uma pauta perante o INCRA e a Justiça Federal em Salvador, que ocorrerá a partir do dia 17/10, e recebeu apoio para participação dos representantes locais nestas importantes reuniões e audiências.

“Nós apoiamos a ida do grupo a Salvador, onde debaterão as questões pertinentes à reforma agrária, política pública de grande importância na promoção social e econômica do homem do campo, especialmente o agricultor familiar, contribuindo no encaminhamento de solução pacífica e negociada pelos órgãos competentes nos atuais conflitos de terra no território”, ressaltou Flávio Henrique.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 17-10-2017