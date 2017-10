A Prefeitura de Paulo Afonso e a SEDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estão organizando uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças.

No dia 12 (quinta-feira), a partir das 16h, na Praça das Mangueiras e no sábado (14), no mesmo horário, na Praça Ceu – BTN I, a SEDES, em parceria com o SESC LER, estará realizando a 4ª edição do Projeto Brincadeira de Criança. O tema da festa será “Todos juntos contra o Trabalho Infantil”.

Nos dois dias haverá apresentações culturais, boate infantil, brincadeiras com palhaços, estandes de pintura de rosto, pescaria, cabine fotográfica, cine Infantil, parquinho com brinquedos gratuitos e distribuição de guloseimas, picolé, algodão doce e pipoca para as crianças.

Também será apresentada a peça teatral Repelique, com a Companhia de Teatro Roda da Baraúna e show musical com Anderson e Banda Kids.

Autor: ASCOM/PMPA

