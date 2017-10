Começou o Campeonato de Futebol do BTN

No domingo, 29/10, no Centro Social Urbano, teve início o Campeonato de Futebol do Bairro Tancredo Neves, evento tradicional realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte,sob a coordenação do Departamento de Esportes. As 16 equipes participantes receberam da Prefeitura todo o material esportivo que será usado nos jogos.

Participaram da abertura oficial, o secretário de Cultura e Esporte, Jânio Soares e o administrador do BTN, Luiz Humberto.

“A Prefeitura de Paulo Afonso vai continuar investindo em todas as modalidades esportivas, pois acreditamos que esse é o caminho certo para descobrir talentos em nossa cidade”, comentou o secretário Jânio Soares.

Luiz Humberto destacou o evento como um momento de integração entre os competidores, segundo ele, o principal motivo para que a Prefeitura continue prestigiando, não apenas o futebol, mas todas as modalidades esportivas praticadas no município.

Nos primeiros jogos, o Sport venceu o Real BTN por 3 a1; O Criciúma ganhou do Barueri por 2 a 1 e o Guarani fez três gols contra 1 do Cruzeiro da PA IV.

Publicado no dia: 30-10-2017

