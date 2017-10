Cícero Clebson é vice-campeão na Maratona Internacional da Bahia

Alcançar destaques nos pódios de diversas maratonas em todo Brasil é resultado de muito esforço e dedicação do pauloafonsino Cícero Clebson.

O atleta participou domingo, 22/10, na capital baiana da Maratona Internacional da Bahia, chegando ao final do percurso de 10 km em 2º lugar nessa categoria, trazendo assim o título de vice-campeão da referida prova.

A competição teve o Farol da Barra com ponto de largada e chegada para os 3500 participantes de vários estados do país, divididos nas categorias: 5, 10, 21 e 42 km de percurso a beira mar.

E com a proximidade do final do ano o maratonista já está se preparando para a maior maratona de rua, a Corrida de São Silvestre e mais uma vez agradece o apoio dos parceiros que ao logo do ano de 2017 vem contribuindo para os resultados do Cícero.

São eles:

Colégio Montessori

Clube Paulo Afonso

Di Festas

Auto Escola Paulo Afonso

Casa Bonita

Colégio Boa Ideia

Prefeitura de Paulo Afonso

Academia M2 Fitness

Santur Transportes

1ª Cia de Infantaria

Treinador Marciano Barros

Criações Chaplin

Os vereadores Jean Roubert e Irmã Leda

E a imprensa local

Por Niedja Torquato