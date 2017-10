Centro de Referência da Mulher realiza atividade alusiva ao Outubro Rosa

Outubro Rosa é um movimento que ocorre internacionalmente durante todo o mês de outubro. Ele tem como objetivo principal ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Embora a doença esteja presente no ano inteiro, o mês de outubro foi escolhido para representar a causa ao redor do mundo. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo. No Brasil, as taxas de mortalidade por esse tipo de câncer continuam elevadas, especialmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Por isso, o autoexame das mamas e a mamografia são essenciais.

Pensando nisso, o Centro de Referência da Mulher Eudócia Antunes de Assis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDES), realizou dia 6 de outubro uma atividade física para as mulheres que fazem parte do Grupo de convivência Saber Viver, com o objetivo de trabalhar o corpo e a mente. Atividade esta que fez alusão ao Outubro Rosa.

O CRM fica localizado na Rua Antonio Carlos Magalhães, S/N, Bairro BNH, é composto por Equipe Multidisciplinar, tendo como objetivo prevenir a violência contra a mulher.

Mais informações pelo telefone (75)-3281-1828.

Autor: ASCOM/PMPA

