Cemitérios prontos para visitação do Dia de Finados

Às vésperas do dia 2 de novembro “Dia de Finados”, a Prefeitura de Paulo Afonso, já realizou ações de limpeza, capinação, poda de árvores, recolhimento de folhagens, pintura e reparo de muros nos cemitérios Padre Lourenço (Bairro Tropical), São Lucas (BTN III), além de outros localizados em distritos rurais do município.

Segundo as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Departamento de Paisagismo e Limpeza Pública e da Administração do BTN, as ações têm como objetivo preparar os cemitérios para receber os visitantes. A expectativa é que no dia 2 de novembro aproximadamente 25 mil pessoas visitem seus entes queridos, das 6h às 19h.

Para garantir a segurança dos visitantes, equipes da Guarda Municipal e do GTRAN estarão organizando o trânsito e orientando vendedores ambulantes nas proximidades dos cemitérios.

Dentro da programação religiosa serão celebradas Missas às 7h, 11h e 16h30, além de Cultos Evangélicos que serão realizados durante todo o dia, sob a direção de vários ministérios da cidade.

No dia 2 de novembro, “Dia de Finados”, na maior parte dos países ocidentais ocorre um dos mais importantes rituais religiosos da tradição católica. Essa data, segundo os católicos, tem como objetivo principal relembrar a memória dos mortos, bem como rezar pela alma deles.

Autor: ASCOM/PMPA

