Caravana de Negócios da Desenbahia vem a Paulo Afonso e região!

Entre os dias 17 a 19 de outubro a Desenbahia realizará mais uma ação para interiorizar o crédito e fomentar a economia do estado. A Caravana do Norte, ação institucional da Agência de Fomento do estado, percorrerá os municípios de Paulo Afonso, Glória, Belém do São Francisco e Juazeiro, integrada pelo presidente da Desenbahia, Otto Alencar Filho, pelo diretor de Negócios, Francisco Miranda, pelo gerente Comercial Marko Svec e o pelo gerente de negócios da Região Norte, Roberto Parish, com o objetivo de apresentar aos empresários da região, o crédito com as melhores condições de mercado do estado. A missão irá visitar empreendimentos na área de educação, agronegócio, hotelaria e aquicultura.

Quarta-feira (18), às 19h, no auditório da Faculdade Sete de Setembro, em Paulo Afonso, Otto Alencar Filho profere palestra de apresentação da Agência de Fomento para empresários e lideranças da região. Segundo o presidente da instituição, quando o governo estadual, através da Desenbahia, libera crédito para uma empresa adquirir equipamentos, ampliar a estrutura e expandir suas atividades, está estimulando a economia regional. O crédito com prazos longos e taxas competitivas estimula as empresas a investir, produzir mais, crescendo e expandindo sua atuação. Quanto mais as empresas crescem, mais empregos são gerados, aumentando a renda das pessoas, que passam a viver melhor, fazendo a economia se desenvolver e a Bahia a avançar.

