Campeonato de Futebol Cachoeira começa no dia 21 de outubro

Na segunda-feira, 09/10, no auditório Edison Teixeira, representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte entregaram uniformes para as equipe que irão disputar o Campeonato de Futebol Cachoeira de Paulo Afonso, evento realizado pela Liga Desportiva em parceria com a Prefeitura. A abertura da competição está prevista para o dia 21 de outubro, no Estádio Álvaro de Carvalho.

Os dez times que receberam os ternos foram: Caveira, Redenção, Rondon, São José, Mogi Mirim, Cosmos, Rocha Diesel, Meninos da Ilha, Vitória e Vasco.

O secretário de Cultura e Esporte, Jânio Soares, prestigiou a entrega e desejou boa sorte aos competidores. “A Prefeitura de Paulo Afonso se orgulha em apoiar as atividades esportivas no município. E para nós que fazemos a Secretaria de Cultura e Esporte é uma honra contribuir com o desenvolvimento do esporte. Esperamos que as competições aconteçam em clima de harmonia e respeito. Boa sorte a todos”, encerrou o secretário.

Além de Jânio Soares, participaram da entrega o diretor do Departamento de Esportes, José Neto Metias (Neto Madeira); o presidente da LDPA, Jorge Catimbó; o vice-presidente, Nivaldo Raposão e representantes dos times participantes.

Autor: ASCOM/PMPA