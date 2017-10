Câmara Municipal de Paulo Afonso realiza audiência pública e Lideranças são contra a privatização da Chesf

Lideranças de diversos setores que participaram da audiência pública sobre privatização da Chesf e as consequências para o Rio São Francisco, disseram NÃOa privatização da Companhia Hidro Elétrica do Rio São Francisco.

Foi aprovado por unanimidade, na Sessão Ordinária de 18 / 09 / 2017, na Câmara Municipal de Paulo Afonso (BA), o Requerimento Nº. 1126/2017 – do vereador Albério Faustino Farias (PT)- Vice Presidente da Casa Legislativa, ao Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal – Marcondes Francisco dos Santos (PSD), solicitando uma audiência pública sobre os impactos da privatização da Companhia Hidro Elétrica do Rio São Francisco – Chesf.

Após ser aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Albério Faustino ( Bero do Jardim Bahia), a data para realização da audiência pública foi marcada para esta segunda-feira, dia 09 de outubro de 2017, às 9h, no Plenário da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Av. Apolônio Sales, 495- Centro.

Audiência pública sobre os impactos da Privatização da Companhia Hidro Elétrica do Rio São Francisco – Chesf, na Câmara de Paulo Afonso(BA) realizada, na manhã dessa segunda-feira, 9, conduzida pelo Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal – Marcondes Francisco dos Santos (PSD), contou com a presença de todos os vereadores. Estiveram presentes audiência pública, os deputados estadual e federal pela Bahia Paulo Rangel (PT) e Luiz Caetano (PT), o ex-deputado federal Fernando Ferro, o deputado estadual por Pernambuco, Lucas Ramos (PSD), o ex-deputado federal Alcides Modesto Coelho, o presidente da Federação Regional dos Urbanitários Raimundo Lucena, o vereador Cacau Correia (PTdoB), de Delmiro Gouveia, representantes de classe, movimentos sociais, índios de várias etnias da Bahia e Pernambuco, funcionários da Chesf Paulo Afonso, presidentes e vereadores de câmaras de cidades vizinhas a Paulo Afonso, e a sociedade civil organizada. A realização da audiência pública contou com a parceria do Sindicato dos Eletricitários da Bahia e Urbanitários de Pernambuco. O deputado Inácio Loyola (PSB/ AL), apesar de convidado pelo Presidente da Câmara Municipal – Marcondes Francisco, não compareceu à audiência pública.

Os pronunciamentos e as explanações dos políticos convidados, vereadores, representantes de Sindicatos e de classe e as Lideranças indígenas da região que envolve Bahia e Pernambuco (Caciques e Pajés), presentes a audiência, resultou em um momento de desabafo e questionamentos político. E todos por unanimidade, sem exceção, disseram não a privatização da Chesf .

O propositor do requerimento para a realização da audiência, o vice presidente da Câmara, Bero do Jardim Bahia, presidiu parte da audiência após a ausência do presidente Marcondes Francisco dos Santos.

