Câmara Municipal de Paulo Afonso debate a privatização da CHESF

A privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) será tema de debate convocado pelo vereador Bero do Jardim Bahia (PT), na próxima segunda-feira, 9, às 9h,no Plenário da Câmara Municipal do de Paulo Afonso. A proposta, de autoria do vereador e vice-presidente na Casa, visa debater juntamente com os representantes do Sindicato dos Urbanitários, parlamentares, empregados, e com a sociedade civil organizada os impactos negativos que uma possível privatização da estatal poderia render ao Nordeste.

“A questão é muito grave e trará prejuízos enormes para a economia de centenas de municípios nordestinos, além de colocar de cabeça para baixo as normas que regem o setor elétrico, influenciando o conceito de energia e a qualidade do serviço prestado à população”, afirmou o vereador Bero do jardim Bahia.

Com o objetivo de aproveitar o potencial energético da bacia do rio São Francisco para a Região Nordeste, a CHESF foi idealizada em 1944. Empresa do Governo Federal ligada ao Sistema Eletrobrás, a Companhia Hidroelétrica representa a maior rede de geração e transmissão de energia elétrica em alta tensão no País. A área de atuação da companhia abrange 347 municípios dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Foram convidados para participar da reunião representantes do Sindicato dos Urbanitários; o ex-deputado Fernando Ferro (PT); o deputado estadual Paulo Rangel (PT), o deputado Estadual por Alagoas, Inácio Loyola, o engenheiro João Paulo, representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Pernambuco e da Bahia, além de outras entidades da sociedade civil organizada.

SERVIÇO:

O evento acontece no Plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira, na próxima segunda-feira (9/10), a partir das 9h e é aberto ao público em geral.

Por: Luiz Brito. Assessoria Parlamentar.