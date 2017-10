BTN- Inauguração da estátua de Padre Cícero leva multidão à praça de Nossa Senhora das Dores

Padre Cícero Romão Batista ‘Padim Cícero’ para os nordestinos, morreu em Juazeiro-CE, em 20 de junho de 1934. Desde então, a devoção desta parcela do povo brasileiro segue fielà sua trajetória, na face mais pungente da religiosidade popular nestas terras. Quer nas romarias, sempre conduzindo milhares de pessoas ao Estado do Ceará, ou no dia a dia do povo que até hoje como no tempo de Cícero, sofre as consequenciais da seca, e do desenvolvimento tardio.

Dona Amélia, 85 anos (Natural de Arco Verde-PE), contava apenas dois aninhos quando Padim Cícero morreu, romeira e migrante chegou em Paulo Afonso há mais de cinco décadas, 43 anos só no BTN.

Dona Amélia então se dedica à comunidade de Nossa Senhora das Dores (Sagrada Família), e sempre mantendo a devoção a Padre Cícero, continuamente trabalhou junto aos irmãos para ver a praça com sua estátua.

Na sexta-feira, 20 de outubro, enfim, chegou o grande momento. O BTN se transformou na Colina do Horto, com devotos, chapéus de palha, cantos a Mãe Das Dores, e uma celebração cheia de vida, e das coisas do povo. Na altura dos seus 85 anos, dona Amélia subiu com os padres as escadas e puxou o lenço branco que cobria a estátua, rezou e discursou ao final de duas horas missa.

Dona Amélia agradeceu a todos que colaboraram e avisou que ainda vai pedir mais. “Não termina aqui não, nós ainda temos muita coisa para fazer.”

O trabalho comunitário

O mais importante da festa foi ressaltar o trabalho da comunidade. Felizmente a paróquia Sagrada Família, que em breve acolherá a Visita Pastoral – dom Guido visitará toda sua dimensão – tem tido esta característica, o povo participa com doações, mas não é só isso – principalmente, diante de uma realidade difícil, por concentrar um complexo de bairros e de problemas de ordem social – a paróquia reúne um grande contingente que quer mudar a vida e seguir no caminho oferecido pela Igreja; as celebrações têm essa marca, estão presentes jovens e adultos que costumeiramente fazem festas belíssimas, com uma juventude participativa e um povo solidário.

A celebração cheia de significados

Frei José teve a presença dos padres Jeferson (Chorrochó) e Thiago (Cícero Dantas), ambos do TBN. Todos falaram durante a missa do momento especial para a comunidade. Primeiro Padre Tiago:

“Esta imagem sempre vai nos remeter a algo, então nós vamos passar aqui e lembrar de algo maior e sagrado, que é Deus, nós não paramos o olhar na imagem, mas o meu culto é sinal do meu desejo interior de realizar na minha vida aquele que é a razão de tudo: Jesus Cristo.”

Padre Jeferson falou de Nossa Senhora das Dores. “Vamos lembrar daquela que olha pelos simples e pequenos, que reconhece em Deus a sua grandeza, esta é a marca também dos que recorrem a Deus com sua oração, desse povo sertanejo que suplica a ela que olhe por eles, são muito os rostos que sofrem no silêncio, mas que sabem que não estão sozinhos.”

Frei José falou sobre Padre Cícero

“Cícero rumou para o caminho sacerdotal com a Igreja vivendo o Concilio Vaticano I, e ele se torna exemplo como sendo um dos melhores alunos, a sua vida é marcada por doação, por sofrimento quando seu pai morre (…) com o seu coração qual tanto profetas desse Nordeste como o padre Ibiapina, Cícero Romão Batista começa uma vida de oração e as pessoas viam naquele sacerdote algo diferente, e corria a sombra de sua batina para derramar as suas lágrimas porque ele derramava as graças que recebeu desde o batismo e pelas suas mãos ungidas.

Pascom