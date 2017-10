Bero do Jardim Bahia e Flávio Henrique visitam bairros de Paulo Afonso

O vereador Albério Faustino (Bero do Jardim Bahia – PT) e o prefeito em exercício, Flávio Henrique Magalhães Lima visitaram no sábado, 14/10,os moradores dos bairros Prainha, Siriema, Jardim Bahia, Duas Águas, Moxotó Bahia, Pedra Comprida e Barroca. Em cada localidade visitada, ao ouvir os moradores, Flávio Henrique pôde perceber a satisfação das pessoas pelos elogios que recebeu. “Essas visitas são importantes, porque podemos saber o que o povo precisa. Como gestor, meu papel é ouvir a população, melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas”, comentou o prefeito Flávio Henrique .

O prefeito em exercício observou que em algumas localidades será necessário trabalho de pavimentação em paralelo, recapeamento asfáltico, recuperação de quadras, reativação de serviços sociais, a exemplo do projeto Arte de Tecer do Siriema. Na ocasião, ele observou o trabalho de conclusão do PSF do Bairro Moxotó Bahia, que segundo o construtor ficará pronto em 30 dias. No Siriema, além da recuperação em paralelo, foi observada também a necessidade de drenagem e saneamento de algumas ruas do bairro e novos itinerários do transporte coletivo municipal.

ASCOM/CMPA

Com informações da ASCOM/PMPA