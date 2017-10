Bairro Tancredo Neves ganhou Centro de Artes e Esportes Unificados

Na terça-feira, 3 de outubro, a Prefeitura de Paulo Afonso inaugurou no Bairro Tancredo Neves o Centro de Artes e Esportes Unificados, um espaço que em um só lugar reúne programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital, visando à promoção da cidadania em áreas de vulnerabilidade social.

Situado no Campo do Flamengo, Bairro Tancredo Neves I, o CEU abriga salas multiusos, biblioteca, cineteatro, pista de skate, quadra de esportes e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Todos os espaços são acessíveis a pessoas com deficiência.

Emocionada, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, parabenizou sua equipe pelo empenho, segundo ela, fundamental para a conclusão da obra. A secretária também destacou a fé em Deus como uma ferramenta importante para conquistar a vitória.

“Para nós que fazemos a Prefeitura de Paulo Afonso, especialmente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, é uma grande satisfação entregar aos moradores do BTN esta obra construída com muita dificuldade, mas que, com o esforço conjunto da nossa equipe e a compreensão do povo, foi concluída. Acreditem, tudo isso só foi possível com muita força de vontade e principalmente fé em Deus”, concluiu Ana Clara Moreira.

Flávio Henrique Magalhães Lima, prefeito em exercício, homenageou o prefeito Luiz Barbosa de Deus, licenciado por motivo de saúde. Flávio Henrique frisou que a continuação de obras como a do Centro de Artes e Esportes Unificados, iniciadas na gestão anterior, é um compromisso assumido por Luiz de Deus.

“Foi uma luta árdua pelas dificuldades decorrentes da turbulência política vivida atualmente pelo nosso país, mas conseguimos vencer. Graças à determinação e ao compromisso do prefeito Luiz de Deus, todas as obras iniciadas no Governo Anilton Bastos tiveram continuidade, e hoje, se Luiz de Deus estivesse aqui, com certeza diria: parabéns Anilton, Clara e o povo do BTN por estar recebendo este local de diversão, arte, lazer, cultura e esporte. Como prefeito em exercício e em nome de Luiz de Deus e de nossa equipe, eu parabenizo todos e digo que usufruam desse equipamento que pertence a vocês”, falou Flávio Henrique.

Além do prefeito em exercício e da secretária Ana Clara Moreira participaram da inauguração o ex-prefeito Anilton Bastos Pereira, secretários de Governo, vereadores, delegadas da Polícia Civil, representantes da 1ª Companhia de Infantaria, 20º BPM, OAB e segmentos religiosos.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 05-10-2017

