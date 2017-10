Audiência Pública da Prefeitura demonstra receitas e despesas do 2º quadrimestre de 2017

Cumprindo o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a cada quatro meses, a Prefeitura de Paulo Afonso torna públicas as receitas e despesas de suas secretarias, além de especificar valores exatos utilizados em cada projeto executado pelo Governo.

As explanações referentes ao 2º quadrimestre de 2017 foram apresentadas pelo controlador Geral do Município, Kleylson Barbosa de Siqueira na sexta-feira, 29/9, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. A Audiência Pública demonstrou detalhadamente o cumprimento das metas dos meses de maio, junho, julho e agosto.

O controlador geral do município, Kleylson Barbosa de Siqueira, frisa que “Além de comprovar a responsabilidade e transparência com que o Governo Municipal administra o dinheiro público, as informações prestadas nas audiências públicas evidenciam o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável. Assim, a Prefeitura de Paulo Afonso cumpre o que está determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de manter o equilíbrio fiscal do município”.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 29-09-2017