Audiência Pública avalia Plano Municipal de Educação

Após dois anos de sua aprovação, o Plano Municipal de Educação (PME) foi avaliado em Audiência Pública, pela manhã e tarde, do dia 29 de setembro, sexta-feira, no Auditório da Faculdade Sete de Setembro (FASETE). Diversos segmentos sociais participaram desse importante momento que consolidou os destinos educacionais das redes Municipal, Estadual, Federal e Privada de Ensino que atuam no Município.

A Lei nº 1309, de 22 de junho de 2015, instituiu o PME, onde são definidas metas e estratégias educacionais por um período de 10 anos para o Município de Paulo Afonso. Nesse evento, o debate foi a tônica avaliativa, cujas metas e estratégias foram analisadas e o consenso das discussões apontou os melhores caminhos e viabilidade de sua execução e cumprimento. Na oportunidade, foram indicados os segmentos que comporão o Fórum Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação, com apoio das comissões coordenadora e técnica do PME, promoveu esse importante momento democrático de políticas educacionais. A Audiência Pública teve cinco eixos de discussão:

EIXOI: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Alfabetização;

EIXO II: Educação Especial, Educação Integral e IDEB;

EIXO III: EJA e Educação Profissional;

EIXO IV: Educação Superior e Gestão Democrática;

EIXO V: Valorização dos Profissionais da Educação e

Financiamento da Educação.

“É por meio do diálogo que construiremos uma educação mais sólida para o nosso município, por isso mesmo é que temos representantes das redes Municipal, Estadual, Federal e Privada de Ensino e outros segmentos que primam por um Plano de Educação sólido e exequível”, ressaltou o professor Severino Alves de Oliveira Lima, secretário Municipal de Educação.

