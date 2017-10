Na noite de sábado, 21/10, no Estádio Municipal Álvaro de Carvalho, aconteceu a abertura do campeonato de futebol Cachoeira de Paulo Afonso,realizado pela Liga Desportiva de Paulo Afonso e pela Prefeitura, sob a coordenação do Departamento de Esportes. Presentes ao evento, o prefeito em exercício Flávio Henrique, o Secretário de Administração Jr. Benzota, o administrador do BTN Luizinho, o vereador líder da bancada governista Leco e convidados. A solenidade contou ainda com a apresentação da Banda Marcial Luiz de Deus e participações dos Grupos Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista do 7º Dia, além do Projeto Esporte Educar e grupos de Capoeira, Jiu Jitsu, Muay Thai, Corrida de Rua e o Projeto Percussiclando.

#PauloAfonso #TerraDaEnergia #Esporte #Futebol

Foto: Chicó Martins

Com Edson Lucena