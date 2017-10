Abertas inscrições para o Workshop ‘Desafios da Tilapicultura na Região dos Lagos do Rio São Francisco’

Os interessados em participar do Workshop – Desafios da Tilapicultura na região dos Lagos do Rio São Francisco já podem fazer suas inscrições no site do festival: www.festtilapia2017.com.br

O Workshop tem como público alvo Empresários, Produtores, Técnicos, Professores e Alunos de instituições de Ensino e Pesquisa, e acontece dia 25.10.2017, das 8h às 18h – no CDTA UNEB – Campus VIII, situado na rua do Gangorra, bairro Chesf. Com palestrantes de renome nacional, o evento vai abordar diversos assuntos como Oportunidades, Desafios e Estratégias da Aquicultura Brasileira, com o ex-ministro da pesca Altemir Gregolin; Indicadores Socioeconômicos do Desempenho da Produção de Tilápia no Brasil (Caso Glória), com o Prof. Dr. Omar Jorge Sabbag, da UNESP e a Profa. Dra. Renata Melon, da Embrapa Pesca e Aquicultura; Licenciamento Ambiental e Outorga de Águas Públicas da União, com o Dr. Renato Torigoi, da Secretaria de Aquicultura e Pesca do MDIC, além de outros temas e Mesas Redondas.

A todos os interessados, reiteramos que as inscrições se encontram abertas e que podem ser feitas diretamente no site do festival: www.festtilapia.com.br, e para a efetivação, deve-se doar 01 (uma) lata de leite em pó ou 02 (dois) litros de leite (UHT).

Por PAULO LIMA (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO)