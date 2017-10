Outubro Rosa: o que é, como surgiu e por que é tão importante?

É só começar o décimo mês do ano que todo mundo começa a falar com o chamado Outubro Rosa e sobre a prevenção do câncer de mama, não é mesmo?

Mas, mesmo que todo mundo saiba que esses dois temos tenham ligação, é difícil alguém que realmente tenha conhecimento do que se trata a campanha a fundo e como ela surgiu.

O que é o Outubro Rosa?

Para quem não sabe, o Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro em conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Além de chamar a atenção das mulheres para a necessidade de frequentar o médico e fazer a mamografia, essa campanha também estimula que a mulherada se toque e sempre faça o autoexame das mamas.

Quando a campanha surgiu?

Mas, nem sempre o assunto teve tanto destaque assim. O Outubro Rosa, aliás, só começou na década de 90, nos Estados Unidos, com apenas alguns estados fazendo campanhas isoladas sobre o tema.

Só depois que a campanha foi aprovada pelo Congresso Americano que o mês de outubro foi reconhecido como nacionalmente como o mês da prevenção contra o câncer de mama. Foi depois disso, inclusive, que os laços cor de rosa, símbolo do Outubro Rosa, começaram a aparecer.

O símbolo foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, durante a primeira Corrida pela Cura, realizada em 1990, na cidade de Nova York.

Na época, os corredores receberam o laço rosa para usarem durante a corrida e, depois disso, ele passou a ser distribuído em locais públicos, desfiles de moda e outros eventos.

Outubro Rosa no Brasil

No Brasil, o Outubro Rosa demorou um pouco mais a chegar. O primeiro sinal do envolvimento com a campanha, aliás, se deu em outubro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, sem São Paulo, foi iluminado com luzes cor de rosa.

Depois disso, o evento seguiu morno ano após ano. Somente em 2008 que a movimentação ganhou força em várias cidades brasileiras que abraçaram o Outubro Rosa, fazendo companhas, promovendo corridas e, assim como no resto do mundo, iluminando os principais monumentos com a cor rosa durante a noite.

Outubro Rosa x câncer de mama

Sobre o câncer de mama, infelizmente, esse é o segundo tipo mais frequente no mundo e, por isso, merece tanta atenção.

No Brasil, por exemplo, o número de mortes por esse tipo de câncer continua em alta, especialmente por causa do grande número de diagnósticos tardios, já com o câncer em estado avançado.

No final das contas, embora esse seja um problema recorrente o ano inteiro, o Outubro Rosa é importante porque faz com que as mulheres parem pelo menos uma vez no ano para cuidarem de si mesmas.

E aí, você conhecia a história por trás da campanha Outubro Rosa? Conhece outros detalhes que poderíamos acrescentar a este post? Ou melhor, conhece alguém que se conscientizou sobre a necessidade da prevenção contra o câncer de mama por causa da campanha? Não deixe de nos contar tudo nos comentários!

Fonte: M De Mulher