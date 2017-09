Vacinação antirrábica chega ao Bairro Tancredo Neves

Atualmente, ainda considerada uma doença incomum, a raiva é tida como uma grande preocupação por parte dos donos de animais domésticos, especialmente cães e gatos. Incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos. A única forma de prevenção é a vacina antirrábica, disponibilizada gratuitamente pela Rede Pública de Saúde.

Transmitida por meio da saliva dos animais contaminados, a raiva é passada, principalmente, pela mordida dos animais infectados. Nos cachorros e no homem, o vírus da doença pode permanecer encubado por até dois meses antes que os sintomas comecem a aparecer, sendo que, nos gatos, a doença destaca sinais diferenciados, mas não menos agressivos.

Anualmente, estados e municípios brasileiros promovem campanhas de combate à raiva, incentivando os donos de animais a levarem seus bichinhos de estimação para serem vacinados. No entanto, considerando a grande quantidade de animais abandonados, a transmissão da doença não está descartada.

Em Paulo Afonso, a Campanha de Vacinação Antirrábica começou no dia 1º de setembro, na área rural, se encerrando no dia 22, depois de percorrer todos os povoados. No dia 23, a vacinação aconteceu no centro da cidade e nos bairros Barroca, Clériston Andrade, Siriema, Jardim Aeroporto, Jardim Bahia, Moxotó Bahia, Prainha, Centenário e Senhor do Bonfim.

No próximo sábado, 30/9, a equipe estará vacinando os animais no Bairro Tancredo Neves e adjacências. Os postos de vacinação funcionarão nos seguintes locais:

Escola Antônio Bispo (Bairro PA IV), Escola Georgina Alves, Escola Manoel de Almeida, PSF Delmiro Gouveia, PSF Maruim, CRAS BTN II, PSF Bairro dos Rodoviários, PSF Santa Inês, PSF Santa Quitéria, PSF São João, Associação do Bairro Marina França, Associação Comunitária Benone Resende, Escola Casa da Criança 3, Escola Rivadalva e Colégio Wilson Pereira.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 25-09-2017

