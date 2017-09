Secretaria Municipal de Educação realizou Ciclo de Formação de Cuidadores

De 28 a 30 de agosto, em Paulo Afonso, uma série de atividades marcou o III Ciclo de Formação de Cuidadores, realizado pela Secretaria Municipal de Educação.

A capacitação teve como objetivo aprimorar os conhecimentos destes profissionais, oferecendo possibilidades de realizar um serviço cada vez melhor às crianças e adolescentes.

Segundo a organização, a Secretaria de Educação trabalha com estes profissionais para formar pessoas com capacidade técnica em suas atividades diárias que consigam identificar as necessidades dos alunos em sala de aula. O treinamento também serviu para identificar o perfil de cada cuidador, facilitando a execução de tarefas específicas na Escola.

O cuidador é aquele que auxilia o professor no dia a dia com o estudante, ajudando nas tarefas básicas dentro de seus conhecimentos.

Ministraram a capacitação: a equipe da Coordenação de Educação Especial, composta por Adriana Machado dos Santos, Joana D’arc Ferraz da Silva e Gilvanira Gomes – superintendente do Ensino Fundamental.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 04-09-2017