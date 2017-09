Secretaria de Desenvolvimento Social recebe alimentos arrecadados em evento católico

Na quarta-feira, 27/9, o Banco de Alimentos de Paulo Afonso recebeu alimentos não perecíveis arrecadados no Vinde e Vede 2017.

O evento realizado nos dias 16 e 17, pela Renovação Carismática Católica da Diocese Nossa Senhora de Fátima, reuniu centenas de pessoas de Paulo Afonso e de várias cidades da Região.

A secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, parabenizou a organização do evento e agradeceu pela parceria, que segundo ela, vai contribuir para amenizar a fome das famílias carentes.

“Em nome da Prefeitura eu parabenizo a Renovação Carismática Católica pela realização do Vinde e Vede e agradeço pela iniciativa de arrecadar alimentos que vão amenizar a fome das famílias menos favorecidas. A SEDES estará sempre à disposição para contribuir com a organização desse evento importante para evangelizar as pessoas. Esperamos continuar contando com essa parceria”, falou a secretária.

Além da secretária, estiveram presentes, o coordenador do Banco Alimentos, Edson Kaphussu; representantes da SEDES e da Diocese.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 27-09-2017