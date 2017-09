Público aprovou a mistura de ritmos e estilos musicais que fizeram a Copa Vela 2017

A 28ª edição do maior Carnaval fora de época do Norte Baiano, mais uma vez incrementou a economia da cidade de Paulo Afonso. Com a ocupação de 100% da rede hoteleira,aumento do fluxo turístico e geração de emprego temporário, o município distante 486 km da capital viveu quatro dias de festa com uma mistura de Reggae, Pagode, Swingueira, Rock, MPB e Axé, o ritmo considerado o “carro-chefe” do Carnaval da Bahia.

Na Avenida Apolônio Sales, onde a programação foi aberta na quinta-feira (7), após o Desfile Cívico da Independência do Brasil, 27 atrações garantiram muita diversão aos foliões, se revezando entre os dois palcos e o trio elétrico. Incluindo as doze bandas que se apresentaram no Balneário Prainha, 39 atrações fizeram parte desta edição. No sábado, o criador da Axé Music, Luiz Caldas, comandou um arrastão descendo a avenida no trio elétrico, cantando os clássicos que há três décadas fazem parte do Carnaval de Salvador e das micaretas do interior.

Ao amanhecer da segunda-feira (11), Wesley Safadão fez o último show do palco principal, que além dele, contou com a presença de grandes nomes do cenário artístico nacional, como: Nando Reis, Saulo, Leo Santana, Alborosie e Adão Negro.

Nesta edição, algumas modificações no circuito da festa, como a volta do trio elétrico, extinção das arenas e dos chamados eventos indoors foram aprovadas pelos foliões. Para o secretário de Cultura e Esporte, Jânio Soares, a opinião popular é importante para que a Prefeitura possa adequar o evento ao gosto dos foliões.

“As mudanças são feitas com base na opinião do público. Ouvindo as pessoas, nós temos condição de fazer uma festa que agrade a maioria”, afirmou o secretário.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 11-09-2017