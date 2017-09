Prefeitura realiza Coletiva de imprensa sobre a COPA VELA 2017

A Prefeitura de Paulo Afonso, reuni a imprensa local para uma coletiva de imprensa sobre a COPA VELA 2017 nesta terça-feira, dia 12 de setembro, às 10 h, no auditório Edison Teixeiracom as presenças do prefeito Luiz de Deus, do Vice Prefeito Flávio Henrique e demais autoridades locais. No convite enviado a imprensa local pela Assessoria de Comunicação, não foi anunciada as presenças dos secretários de Cultura e Esporte, Jânio Soares e de Turismo Regivaldo Coriolano, que certamente estarão presentes.