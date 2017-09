Prefeitura de Paulo Afonso presta contas do 2º quadrimestre de 2017

Nesta sexta-feira, 29/9, às 8h, no plenário da Câmara de Vereadores, a Controladoria Geral do Município vai realizar audiência pública para prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2017.

Na audiência aberta ao público, serão apresentados os relatórios de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, cumprindo o que determina o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo o controlador Kleylson Barbosa de Siqueira, as explanações mostrarão com detalhes as receitas e despesas de cada secretaria, além de especificar valores exatos utilizados em cada projeto da Prefeitura. Kleylson salienta que as informações evidenciam o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Responsabilidade Fiscal, além da manutenção do equilíbrio fiscal do Município.

