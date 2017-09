Prefeitura abrirá inscrições para o Curso de Informática Básica Itinerante no BTN

A Prefeitura Municipal de Paulo Afonso está oferecendo Curso de Informática Básica aos jovens do município, beneficiários do Programa Bolsa Família. O curso será ministrado no horário da tarde, com carga horária de 80h.

As inscrições serão realizadas dia 5 de outubro, das 8h às 12h, no Centro de Esporte Unificado (CEU), Avenida 13 de maio, Campo do Flamengo, BTN I. Documentos necessários. Xerox do RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovantes de endereço, renda e do Cartão Bolsa Família ou NIS e uma foto tamanho 3×4.

O serviço é oferecido gratuitamente à população desde 2011, com o objetivo principal de inserir os jovens, adultos e idosos da área urbana e rural no mundo da tecnologia da informação, assim como promover sua socialização. A coordenação é do Programa Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

A Prefeitura, junto com a SEDES e os Programa Educação Inclusiva e Bolsa Família vem realizando estes cursos com intuito de melhorar a qualidade de vida dos pauloafonsinos.

Autor: ASCOM/PMPA