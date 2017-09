Prefeito em exercício, Flavio Henrique, visita Luiz de Deus em Salvador

O Prefeito em exercício, Flavio Henrique, na manhã do dia 28/09, despachou com secretários, dando andamento às atividades do Município. À tarde viajou para Salvador,onde tem reuniões no Tribunal de Justiça e com as consultorias do Município. Ao término de suas atividades na capital baiana irá visitar o prefeito Luiz de Deus, licenciado por motivos de saúde.

Na próxima segunda-feira, 2/10, ele estará de volta para Paulo Afonso, quando continuará suas ações na Prefeitura Municipal de Paulo Afonso e em breve deverá divulgar os dias de atendimento ao público.

