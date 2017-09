Prefeito em exercício Flavio Henrique, se reúne com secretários e vereadores da base

O prefeito em exercício, Drº Flavio Henrique, se reuniu na manhã desta quarta-feira com alguns secretários, para poder se inteirar das demandas de cada secretaria, cumprindo assim seu papel de gestor, priorizando também as principais demandas da população. A

tarde ele se reuniu com os vereadores da base governista para tratar de assuntos de responsabilidade do Executivo e Legislativo. Drº. Flavio Henrique desde que tomou posse, na última terça-feira, dia 26/09, vem se empenhando para que com seus secretários possa realizar um trabalho satisfatório para o Município de Paulo Afonso.

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 27-09-2017

Autor: ASCOM/PMPA