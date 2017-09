Prefeito de Paulo Afonso foi a Canindé de São Francisco para tratar sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico

Na segunda-feira, 25/9, o prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique Lima, esteve na cidade de Canindé de São Francisco – SE, onde participou da apresentaçãodo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, com a Empresa de Consultoria que vai executar o Plano Municipal de Saneamento, em parceria com a Prefeitura de Paulo Afonso. Foram contemplados os municípios de Canindé – SE, Jeremoabo – BA e Delmiro Gouveia e Piranhas – AL.

O plano já começa a ser executado em outubro, sendo que na primeira etapa a empresa vai realizar uma minuciosa pesquisa de dados e informações no Município. A Prefeitura vai formar o grupo de trabalho nomeado por Decreto, com atribuições relativas à execução do plano. Já as ações no campo serão iniciadas no final do mês.

Feito o trabalho de pesquisa e de campo, a Prefeitura vai fazer as audiências públicas junto à comunidade para colher todas as reivindicações e necessidades que dizem respeito a saneamento, resíduo sólido, vendo a assim a realidade de todas as comunidades, inclusive da Área Rural.

“O Plano Municipal de Saneamento Básico vem para melhorar as condições de tratamento de esgoto de Paulo Afonso, pois é um projeto audacioso e muito importante para nossa cidade”, comenta Flávio Henrique.

Estiveram presentes gestores de várias cidades, que apresentaram seus questionamentos relacionados ao assunto. Após a discussão, trataram de apresentar previamente suas estratégias, seus planos futuros e reivindicações.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 28-09-2017