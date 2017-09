PIS/Pasep: saiba como resolver problemas que impedem o saque do abono

Os trabalhadores, autorizados a sacar as cotas do Pis/Pasep a partir de outubro, poderão ter problemas no saque da cota do abono devido a inconsistências no cadastro que podem impedir a retirada imediata do dinheiro. Os erros mais comuns são: duplicidade no número de inscrição do PIS, falha no nome da mãe e diferença no nome de casado. A Caixa Econômica Federal informou que, caso haja inconsistência cadastral, o trabalhador deve se dirigir à agência portando documento de identificação oficial, carteira de trabalho e, se for o caso, comprovante de aposentadoria.

Para consultar o saldo, a CAIXA orienta que os trabalhadores acessem o site ou nos terminais de autoatendimento, com o Cartão do Cidadão. Os correntistas da Caixa também podem consultar o saldo pelo Internet Banking.

O cronograma de pagamento das cotas do PIS, de acordo com a Medida Provisória 797/2017, foi divulgado, nesta quinta-feira, começando no dia 19 de outubro, com saques para aposentados. Para ter direito ao saque, é necessário ter sido cadastrado no PIS de 1971 a 4 de outubro de 1988, que o empregador tenha contribuído com o fundo e que o trabalhador não tenha sacado o dinheiro.

Confira o calendário:

A partir do dia 19 de outubro poderão sacar quem tiver 70 anos ou mais;

A partir do dia 17 de novembro poderão sacar quem for aposentado;

Por último, de 14 de dezembro em diante será a vez de mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos.

Saiba como sacar na Caixa:

Até R$ 1,5 mil o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento e será necessário ter a senha do Cartão Cidadão

Até R$ 3 mil o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento e serão necessários o cartão cidadão e a senha. Já nas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui é preciso levar cartão cidadão e a senha, e um documento oficial com foto

Acima de R$ 3 mil é preciso ir à agência da Caixa apresentando documento oficial com foto, cartão cidadão e a senha, e um documento oficial com foto

Como consultar seu saldo:

Os clientes da Caixa vão receber automaticamente, sem necessidade de adesão, na conta corrente e na conta poupança. No site da Caixa, é possível consultar seu saldo.

Para efetuar a consulta de cotas do PIS, é necessário o número do NIS que você encontra: no Cartão do Cidadão; nas anotações gerais da sua Carteira de Trabalho antiga; na página de identificação da nova Carteira de Trabalho; no extrato do seu FGTS impresso.

Saque no Banco do Brasil:

Os cotistas que forem clientes do Banco do Brasil receberão o valor antecipado em suas respectivas contas. O crédito será efetuado automaticamente, sempre dois dias antes da abertura do calendário de cada mês. As transferências para outros bancos ocorrerão sem custo.

