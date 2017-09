Piscicultura no Lago de Sobradinho ganha novo impulso com entrega de equipamentos

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado (Seagri), entrega nesta terça-feira (12) aos piscicultores e marisqueiras da região do Lago do Sobradinho, na região norte, 50 bolsões para criação de alevinos, 49 EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] e uma máquina de descamação. Cerca de 80 famílias serão beneficiadas com as doações, que acontecem na Câmara de Vereadores da Sobradinho, às 10h30.

“A pesca, a piscicultura e a mariscagem são fontes de emprego e renda importantíssimos para as famílias que moram às margens do Lago de Sobradinho. Com essas novas ferramentas, elas poderão aumentar sua produtividade e a qualidade de vida no trabalho”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveria Júnior.

De acordo com a coordenadora de promoção social da Bahia Pesca, Eliana Carla Ramos, “cada conjunto de EPI desenvolvido especialmente para o trabalho de mariscagem, é composto por pares de luvas e botas em neoprene, camisa em dry fit, calça e boné em tactel com bloqueio de 98% dos raios UVA e UVB”.

O conjunto possui fator de proteção ultra-violeta, que protege a pele e não absorve o calor solar, minimizando a incidência de câncer, desidratação e envelhecimento precoce. Além disso, as luvas e botas evitam que as mulheres cortem mãos e pés ao tocar os mariscos ou caminhar nas pedras. Antes do ato de entrega, a Bahia Pesca realiza, às 9h30, a palestra ‘Proposta para Elaboração do Diagnóstico da Piscicultura no Lago de Sobradinho’, mostrando à população local as estratégias possíveis para realizar esse estudo.

Fonte: Ascom/Bahia Pesca