MP-BA abre concurso público com salários a partir de R$ 5.917,44

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) publicou na sexta-feira (1º) um edital para concurso com a finalidade de contratar 61 servidores. Ao todo, são onze vagas para Analista Técnicoe 50 para Assistente Técnico-administrativo. As inscrições são realizadas a partir das 14h desta segunda-feira (4) até 16h do dia 21 de setembro através do site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela realização do exame. Com remuneração inicial de de R$ 3.284,83 para nível técnico e R$ 5.917,44 para nível superior, os selecionados terão uma jornada semanal de 40 horas de trabalho e auxílio-alimentação. As provas acontecem no dia 22 de outubro. Serão classificados candidatos até dez vezes o número de vagas ofertadas. As onze vagas para Analista estão distribuídas entre as especialidades de pedagogia (2), psicologia (2), serviço social (2), tecnologia (1), estatística (1), letras (1), engenharia Sanitária (1) e engenharia Florestal (1). O concurso tem prazo de validade de 18 meses, prorrogável uma única vez por igual período. Serão cobrados para os cargos de analista conhecimentos básicos em língua portuguesa e legislação aplicável ao Ministério Público Baiano e conhecimentos específicos para cada área (disponíveis no edital). No caso dos assistentes, serão conhecimentos básicos em língua portuguesa e raciocínio lógico e específicos em direito administrativo, noções de administração e legislação aplicável ao MP.