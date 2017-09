Ifba tem inscrições abertas para 315 vagas residuais em Salvador

Quem quer ter Ensino Superior tem mais uma chance agora. O do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) está com inscrições abertas para o processo de seleção de vagas residuais da instituição. São 315 vagas disponíveis no campus de Salvador, nas categorias portador de diploma, transferência interna e externa.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas em 10 cursos. São oportunidades nas licenciaturas em Física, Geografia e Matemática, no Bacharelado de Administração, nas Engenharias Industrial Elétrica, Mecânica e Química, além das graduações tecnológicas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Eventos e Radiologia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro tanto via Sedex, através do preenchimento de formulário do requerimento escolar (anexo IV do edital) e envio da documentação exigida, quanto presencialmente presencialmente, no setor de Protocolo do campus, que fica na rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, das 9h às 18h.

O resultado preliminar da seleção está previsto para 16 de dezembro com ingresso no primeiro semestre de 2018. Para maiores informações, consulte o edital. Dúvidas podem ser esclarecidas presencialmente na Gerência de Registros Acadêmicos, das 15h às 20h (dias úteis), ou pelo e-mail gra3@ifba.edu.br.

Redação Correio 24h