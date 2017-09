Grupo de Idosos do CRAS Prainha visita a Casa de Repouso São Vicente de Paulo

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais os serviços oferecidos aos idosos nos CRAS devem proporcionar atividades culturais, esportivas e lazer.

No dia 21 de setembro, o Grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Prainha visitou a Casa de Repouso São Vicente de Paulo. Segundo a coordenadora Adriana Farias, a visita proporcionou aos idosos a oportunidade de serem homenageados, além de encontrar grandes amigos.

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS Prainha) é um dos cinco que integram a Rede Socioassistencial do Município de Paulo Afonso. Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, seu objetivo é garantir a Proteção Social Básica aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, priorizando beneficiários do PBF e do BPC, prevenindo situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares.

A unidade do Bairro Prainha fica localizada na Rua Herbert de Souza, 97, telefone: 3281-3424. Seu horário de funcionamento é das 7h às 17h e atende famílias que moram nos bairros Prainha, Perpétuo Socorro, Jardim Aeroporto, Boa Esperança, Clériston Andrade, além de 26 povoados.

26-09-2017