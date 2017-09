FestTilápia 2017 é apresentado à imprensa

A apresentação aconteceu na manhã de quarta-feira, 27, no auditório Edson Teixeira

Representantes de diversos veículos de comunicação, entre TV, rádios, jornais, sites e blogs estiveram presentes na apresentação do Projeto do FestTilápia 2017. Foram apresentadas as peças publicitárias como cartazes, flyers, folders, cards, outdoors, spots de rádio e TV, que serão veiculadas nas mídias regionais e nas cidades de Paulo Afonso e Glória, durante todo o mês de outubro, mês que ocorre o evento, culminando no dia 29, o seu encerramento, no Balneário Cantos das Águas, na Orla de Glória-BA.

O FestTilápia 2017, uma realização da Bahia Pesca S/A, empresa do estado da Bahia vinculada à Secretaria de Agricultura Pecuária Irrigação Pesca e Aquicultura (SEAGRI/Ba), juntamente com a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Paulo Afonso – ASCOPA, consiste num conjunto de ações mercadológicas, técnico-científico e de incentivos à produção e ao consumo de tilápia e acontecerá na região dos lagos do Rio São Francisco, mais precisamente nos municípios de Glória e Paulo Afonso, ambos na Bahia, no período de 01 a 29 de outubro de 2017.

Segundo Anttonio Almeida Júnior, Gerente Regional da Bahia Pesca, “a região se encontra em pleno crescimento na atividade de piscicultura, sendo indicada este ano como o segundo maior território produtor de tilápia do Brasil e segundo a EMBRAPA, em recente pesquisa publicada no projeto Indicadores socioeconômicos do desempenho da produção da Tilápia no Brasil, o município de Glória é o maior produtor do País”.

Nessa perspectiva, o FestTilápia 2017 pretende agregar a atividade da tilapicultura com a gastronomia, de forma a fortalecer o consumo da tilápia, estimulando um hábito alimentar extremamente saudável e agregando valor ao produto final, através da Cozinha Show Gourmet e do Festival Sabores da Tilápia, com uma série de ações de estimulo ao setor de alimentação fora do lar e para o fortalecimento do turismo gastronômico nos municípios de Paulo Afonso e de Glória, particularmente com o uso da tilápia e seus subprodutos.

O Workshop: Desafios da Tilapicultura na Região dos Lagos do Rio São Francisco cujo conteúdo técnico-científico discute temas como o acesso a tecnologias de produção, mercado, regulamentação da atividade, comercialização, bem como outros entraves para o desenvolvimento do setor, inclusive a atual escassez hídrica e o uso múltiplo do rio São Francisco, demandas urgentes para a sustentabilidade e para o desenvolvimento das atividades da pesca e da aquicultura da.

Objetivando ampliar as atividades comerciais entre empresários e produtores da cadeia produtiva, o FestTilápia 2017 estará promovendo a Aqua Negócios: Feira de Negócios da Tilapicultura numa iniciativa de promover uma maior integração entre os diversos atores da Cadeia Produtiva da Tilápia cujos participantes poderão conhecer o Roteiro da Tilápia, através de Missões Empresariais e Visitas Técnicas aos produtores e às agroindústrias da cadeia produtiva.

Atividades culturais e o concurso Miss e Mister Rio São Francisco completam as atividades do Festtilápia 2017 movimentando os bares da orla fluvial de Glória que funcionam como praça de lazer e alimentação para os participantes e visitantes do festival.

Além da imprensa, estiveram presentes o prefeito de Glória-BA, David Cavalcanti, representantes da Prefeitura de Paulo Afonso, da ASCOPA, da UNEB, da CODEVASF, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do SEBRAE e de outras instituições.

Paulo Lima – Assessoria de Imprensa