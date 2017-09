Escritor lança livro que conta a história de Paulo Afonso e a Vila Poty

Na sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2017, foi formulado pelo vereador Alexandro Fabiano da Silva (Leco), um requerimento verbal convidando o escritor, historiador e pesquisador,João de Souza Lima a apresentar aos vereadores e ao público presente nesta segunda-feira (4) seu novo livro intitulado “Paulo Afonso e a Vila Poty, a história não contada, no plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira, anexo da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 09h. João de Souza Lima é Membro da Academia de Letras de Paulo Afonso e da SBEC – Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, de Paulo Afonso (BA). O livro além de fotografias históricas importantes, contem histórias de personagens do passado recente da cidade de Paulo Afonso-BA. O lançamento oficial do livro que conta a história de Paulo Afonso e a Vila Poty, acontecerá no Memorial Chesf Paulo Afonso no dia 14 de Setembro, às 19 horas.

O Professor Antônio Galdino, presidente da Academia de Letras de Paulo Afonso – ALPA, prestigiou o lançamento do livro do escritor João de Souza Lima. No dia 30 de Agosto/2017, a Academia de Letras de Paulo Afonso – ALPA, realizou eleições para a escolha dos seus novos diretores para o biênio 2017/2019. A posse de Galdino será no dia 14/Setembro, no Memorial Chesf.

Presentes também a sessão ordinária, o presidente e vereadores da Câmara Municipal da cidade de Rodela-BA.

