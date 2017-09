Equipe de Paulo Afonso está nas quartas de final da Copa Sertão de Futsal

Iniciada no dia 29 de julho, a 1ª Copa Sertão de Futsal do Alto Sertão, realizada na cidade de Canindé de São Francisco – SE, entra em sua reta final nesta sábado (30/9). Nas quartas de final, a equipe pauloafonsina vai enfrentar o time de Delmiro Gouveia no 2º jogo.

Confira a tabela:

2ª fase – Quartas de Final:

Data: 30/9 – 19h15 – Canindé X Santana do Ipanema;

Data: 30/9 – 20h15 – Paulo Afonso X Delmiro Gouveia;

Data: 7/10 – 19h15 – R5C Canindé X Água Branca;

Data: 7/10 – 20h15 – Glória X Piranhas.

3ª fase – Semifinais:

Data: 14/10 – 19h15 – 1º colocado do geral X 4º colocado do geral

Data: 14/10 – 20h15 – 2º colocado do geral X 3º colocado do geral.

4ª fase – Final:

Data: 21/10 – Vencedor do jogo 1 X Vencedor do jogo 2.

Autor: ASCOM/PMPA

26-09-2017