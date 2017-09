Dr. Flávio Henrique participa de reunião para discutir Plano de Saneamento Básico de Paulo Afonso

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco promoveu o primeiro encontro entre municípios contemplados pelo Programa de Saneamento para assinatura oficial do “Termo de Compromisso” da “Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico”, entre o CBHSF, Agência de Águas Peixe Vivo e as Prefeituras Municipais de Paulo Afonso (BA), Jeremoabo (BA), Piranhas (AL), Maravilha (AL), Delmiro Gouveia (AL) e Canindé do São Francisco (SE).

O objetivo da reunião realizada na terça-feira, dia 26 de setembro, na cidade sergipana de Canindé do São Francisco, teve a participação do prefeito em exercício de Paulo Afonso, Dr. Flávio Henrique Magalhães Lima, do vereador líder do governo, Alexandro Fabiano da Silva, Leco e Clodoaldo Antônio de Queiroz Ferino, secretário de Meio Ambiente, foi apresentar a empresa que ficará responsável pela elaboração dos documentos e esclarecer questões relacionadas às etapas de construção do plano. Segundo o vereador Leco, uma das maiores dificuldades para elaboração desse plano, era a parte técnica, porém com a definição da empresa ganhadora da licitação que vai prestar serviço ao Comitê, nosso prazo limite para aprovação do plano finalizado, é entre dez e doze meses.

Para o prefeito em exercício Flavio Henrique Magalhães Lima, “O município precisa ter a convicção de que o plano é importante. Ele é um marco regulatório, onde estamos pensando pela primeira vez em saneamento como prioridade”, disse.

Por: Luiz Brito