Diocese de Nossa Senhora de Fátima oferece cursos profissionalizantes gratuitos

A Diocese de Nossa Senhora de Fátima tem como uma de suas missões a formação integral do ser humano. Desde sua fundação vem zelando pela educação do povo pauloafonsinoe dos demais municípios que compõe seu território. E agora surge mais uma ação da Diocese de Paulo Afonso em prol da formação profissionalizante oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições para a I Etapa de Cursos Profissionalizantes da Diocese de Paulo Afonso-BA, estarão abertas até o dia 06/10/2017.

Em Paulo Afonso fundou as pioneiras escolas populares, conhecidas como Casa da Criança I, II, III, IV e V, além das várias creches espalhadas pela diocese, e no decorrer de sua história desenvolveu diversas atividades voltadas para educação e preparação sócio-política e profissional da população. Dentre essas ações podemos citar: a criação do INSTEC, a criação da Escola Família Agrícola, Escola Profissionalizante, ICRE-JMV, ITEPA, Escola de Formação Política, Cursos de Formação para Professores de Ensino Religioso, FUNDAME, Lar da Criança Vicentina, Projeto Cultura de PAZ, Projeto Zaqueu, Projeto Voluntários da Saber e do Fazer, Projetos de Educação Ambiental , e apoio a diversas outras ações; contando sempre com o apoio de voluntários dispostos a contribuir com as obras diocesanas, e continua aberta a adesão de novos voluntários.

Relação dos Cursos:

Cuidador de Idosos

Cabelereiro

Básico de Informática

Atendente de Consultório Médico / Odontológico

Confecção de Bonecas

Auxiliar Administrativo

Camareira

O endereço para as Inscrições e informações é Rua Marechal Floriano Peixoto, 830, centro, Paulo Afonso/BA (Em frente FUNAI). Os cursos ofertados serão de curta duração, variável entre três e seis meses.