Desfile Cívico-Militar encerra programação da Semana da Pátria nesta quinta-feira, 7/9

A Prefeitura de Paulo Afonso e a Secretaria Municipal de Educação convidam a população para assistir ao Desfile Cívico-Militar comemorativo à Independência do Brasil, nesta quinta-feira, a partir das 8h, na Avenida Apolônio Sales.

Participarão do desfile escolas estaduais, federais e particulares, além de instituições militares filantrópicas, religiosas e culturais.

Ordem do desfile:

1ª Companhia de infantaria

20º Batalhão de Polícia Militar da Bahia

Corpo de Bombeiros Militar

Banda Marcial Luiz Barbosa de Deus

Guarda Municipal

Agentes de Trânsito

Maçonaria União do São Francisco

Clube de Pais – Demolay

Maçonaria Cachoeira da Luz

Lions

Banda da APAE

APAE

Banda da FUNDAME

FUNDAME

Desbravadores/Aventureiros

Instituto Mais Amor

Instituto Ivecan

Banda 1 Colégio Boa Idéia

Coopex – Colégio Boa Idéia

Banda 2 Colégio Boa Idéia

Banda Monteiro Lobato

Colégio Monteiro Lobato

Banda Roda Pião

Escola Roda Pião

Banda Montessori

Colégio Montessori

Banda Sete de Setembro

Colégio Sete de Setembro

Grupo Capoeira Brasil

IFBA

Banda Carlina Barbosa de Deus

Colégio Estadual Carlina Barbosa de Eeus

Banda Estadual Polivalente

Colégio Estadual Polivalente

Escola Estadual Ministro Oliveira Brito

Banda Colégio modelo Luís Eduardo Magalhães

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães

Banda CETEPI I

CETEPI I

Banda Marcial Luiz Barbosa de Deus

EFOTEJ

Corpo de Bombeiros Civis

Ex-alunos COLEPA

Motoclubes

Clube dos Antigos

Igreja do Evangelho Quadrangular.

Logo em seguida, as primeiras atrações da Copa Vela se apresentarão no palco alternativo e no Trio Elétrico.

12h – Eternos Amigos (Palco Alternativo);

14h – Júlio Razeck (Trio Elétrico);

16h – Banda Retrô (Palco Alternativo);

17h – Banda D´ Rock (Trio Elétrico);

18h – Máquina Total -(Palco Alternativo);

20h – Jorjão e Banda (Trio Elétrico);

21h30 – Jonas Esticado – (Palco Principal);

23h30 – Ame+ (Paulinha) (Trio Elétrico).

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA