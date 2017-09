Desfile cívico-militar de 7 de Setembro na Avenida Apolônio Sales

A Primeira Companhia de Infantaria participou do Desfile Cívico Militar em comemoração ao 195º Aniversário da Independência do Brasil, na cidade Paulo Afonso – BA. A tropa da 1 ª Companhia de Infantaria foi composta por Banda de Música, Estado Maior, a Bandeira Nacional e sua Guarda, 1º Pelotão de Fuzileiros, 2º Pelotão de Fuzileiros, Pelotão de Comando e Serviço, Pelotão de Guerreiros Antigos da 1ª Cia Inf, PROFESP e Viaturas Motorizadas.

O evento teve sua abertura com a revista à tropa feita pelo Prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, o Ten Coronel PM Humberto da Silva Moreira, Comandante do 20º BPM-Ba e o Major Kauê Menezes Chagas, Comandante da 1ª Companhia de Infantaria, acompanhados pelo Ex Combatente da 2ª guerra Mundial, o Pracinha Acilon Gomes dos Santos.

O desfile da tropa teve como destaques, o 1º Pelotão de Fuzileiros que desfilou com o Uniforme Anti Tumulto mais sua viatura operacional para controle de distúrbios, 2º Pelotão de Fuzileiros que desfilou com o Uniforme Operacional de Caatinga seguido do Pelotão dos Guerreiros Antigos da 1ª Companhia de Infantaria, composto por integrantes que serviram nessa unidade do ano de 1694 ao ano de 2005, tendo como destaque deste último grupamento da viatura Histórica F 75, que prestou serviços a 1ª Companhia de Infantaria no período de 1975 à 2003. ​

Por COMSOC 1a CIA INF