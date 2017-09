Desfile Cívico e abertura da Copa Vela animaram o 7 de setembro em Paulo Afonso

A programação da Semana da Pátria em Paulo Afonso foi aberta oficialmente na segunda-feira, 1º de setembro, com o hasteamento das bandeiras, no estacionamento da Prefeitura e no Bairro Tancredo Neves II. Ainda no dia 1º, centenas de pessoas lotaram a Avenida Delmiro Gouveia, BTN II, para assistirem ao Desfile Cívico que antecipou a comemoração do Dia da Independência do Brasil.

Na quinta-feira (7), na Avenida Apolônio Sales, com um Desfile Cívico-Militar organizado pela Secretaria Municipal de Educação, encerraram-se as festividades alusivas aos 195 anos de proclamação da Independência do Brasil.

O evento foi aberto às 08h30 com a tradicional Revista às Tropas feita pelo prefeito da cidade, Luiz Barbosa de Deus, acompanhado pelos comandantes da 1ª Companhia de Infantaria, major Kauê Menezes Chagas e do 20º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, tenente-coronel Carlos Humberto da Silva Moreira.

Em seguida, a 1ª Companhia de Infantaria, o 20º Batalhão da Polícia Militar, o 15º GBM, Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito e a Banda Marcial Luiz Barbosa de Deus foram as primeiras instituições a desfilar. Escolas estaduais, federais e particulares; Lions Clube, Maçonaria, Motoclubes, carros antigos, grupos culturais, entidades filantrópicas e religiosas também abrilhantaram o desfile. Os protagonistas do belo espetáculo ao ar livre ornamentaram a avenida com suas criativas alegorias e coreografias caprichosamente ensaiadas para receber os aplausos de adultos e crianças.

No palanque oficial o prefeito Luiz de Deus; a primeira-dama, Juvandir Tenório (Dona Didi); o vice-prefeito, Flávio Henrique e o secretário de Educação, Severino Alves de Lima receberam os convidados. Representantes dos Poderes Executivo e Legislativo e de vários segmentos pauloafonsinos prestigiaram a solenidade.

Logo após o desfile, as primeiras atrações da Copa Vela se apresentaram no palco alternativo e no Trio Elétrico, no primeiro dia do maior Carnaval fora de época da região Norte da Bahia.

