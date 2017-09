Criminosos armados interceptam carro-forte, explodem veículo e fogem com dinheiro, na cidade de Glória

Crime ocorreu na BA-210, na altura da cidade de Glória, no norte do estado. Seguranças chegaram a trocar tiros com os homens, mas estavam em menor número e fugiram. Ninguém ficou ferido.

Um grupo com cerca de 10 criminosos armados interceptou um carro-forte, explodiu o veículo e, em seguida, fugiu com o dinheiro que estava dentro dele, na quarta-feira (6). A situação ocorreu na BA-210, na altura da cidade de Glória, no norte da Bahia. O carro-forte ficou destruído. As informações foram passadas ao G1 pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, os homens cercaram o carro-forte com outros dois carros, no momento em que o veículo passava pelo KM-80 da rodovia. Houve uma troca de tiros entre os criminosos e os seguranças do carro-forte, mas os homens estavam em maior número, e os seguranças se renderam e fugiram por um matagal. Ninguém ficou ferido.

Conforme a polícia, após a ação, os criminosos transferiram todo o dinheiro que estava no carro-forte para os veículos do grupo e foram embora. O valor levado não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, após a fuga, um dos homens envolvidos na ação foi preso por agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e, em seguida, foi levado para a delegacia de Paulo Afonso.

Ainda não há informações sobre a identidade dos criminosos. O caso está sob investigação da Delegacia de Glória.

Foto: Polícia Militar/ Divulgação

Por G1 BA