No período das 8h de quinta-feira (7), às 8h desta segunda-feira (11), foi concluída nas rodovias estaduais da Bahia, a Operação Independência 2017,realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária e pelas Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário apresentou intensificação no efetivo policial, na fiscalização da “Lei Seca” e na fiscalização do limite de velocidade.

Devido às festas “Vaquejada de Serrinha”, na cidade de Serrinha, e “Micareta de Copa Vela”, na cidade de Paulo Afonso, foram realizadas ações específicas voltadas à fiscalização de ingestão de bebidas alcoólicas por parte dos condutores nas rodovias de acesso a estas cidades.

Em cinco dias de Operação, 181 veículos foram flagrados por radares em virtude de excesso de velocidade. Em 345 abordagens os condutores foram submetidos ao exame de alcoolemia, que teve como resultado três conduções e atuações por dirigir sob efeito de bebida alcoólica e 17 autos extraídos pela recusa a submeter-se ao exame. As situações foram registradas na “Operação Copa Vela”, em Paulo Afonso. Houve uma situação de prisão por ingestão de bebida alcoólica, no dia 10, quando o condutor de um veículo Voyage tentou fugir e colidiu em outro veículo. Ele também foi autuado em flagrante por ter sido flagrando com uma pistola calibre 9mm e cinco cartuchos intactos.

Fonte: Ascom/Polícia Militar da Bahia (PMBA)